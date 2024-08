Man zwaargewond na explosie in huis in Brabants dorp

Een man is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een explosie in zijn huis in het Brabantse dorp Lepelstraat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om een gasexplosie.

De explosie veroorzaakte een kleine brand in de keuken. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen.

Voor de bewoner werd een traumahelikopter ingeschakeld om hulp te bieden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat, schrijft Omroep Brabant.

Veel schade

De woning raakte flink beschadigd: de ramen liggen eruit en de dakpannen zijn door de ontploffing losgeraakt. Ook de gevel is grotendeels kapot.

De politie bekijkt nu de schade aan omliggende woningen, die ook een tijdlang ontruimd waren. Daarnaast wordt onderzocht hoe de explosie kon gebeuren.