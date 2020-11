De Boer kiest Klaassen, géén Strootman: 'Situatie in Marseille niet rooskleurig'

Bondscoach Frank de Boer heeft de definitieve selectie bekendgemaakt voor de duels met Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen. Meest opvallende namen die ontbreken zijn Denzel Dumfries, Marten de Roon en Kevin Strootman.

Rechtsachter Dumfries is nog herstellende van een coronabesmetting en middenvelder Marten de Roon kampt met een liesblessure.

Voor Kevin Strootman had De Boer slecht nieuws. "Ik heb tijdens het vorige trainingskamp al met hem gesproken en ik belde hem twee dagen geleden. Zijn situatie bij Marseille is niet rooskleurig. Hij heeft in tien wedstrijden misschien een helft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal, maar zeer zeker niet goed voor hem. Dan kies ik voor andere mensen."