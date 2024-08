Astronauten ISS mogelijk pas in 2025 terug door problemen met Starliner

"We zitten in een nieuwe situatie, waarbij we meerdere opties hebben", benadrukte NASA-manager Ken Bowersox bij een persbriefing. "We hoeven de crew niet per se terug te brengen met de Starliner, dat kan ook met een ander ruimtevaartuig."

Dat ruimtevaartuig kan de Crew Dragon van SpaceX zijn. De lancering van die capsule is - juist vanwege alle problemen met de Starliner - uitgesteld van deze maand naar volgende maand.