Hoe de methode-Laurentien de kwestie-Laurentien werd: onbehagen over de prinses

Het ministerie van Financiën kwam woensdagavond, midden in het zomerreces, met een opmerkelijke verklaring naar buiten over de stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) van medeoprichter Laurentien van Oranje, de schoonzus van koning Willem-Alexander.

Die stichting werkt in overleg met Financiën aan een alternatieve afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire en over die samenwerking zijn klachten binnengekomen. In de verklaring staat dat "de emoties wel eens zijn opgelopen". Een "aantal collega's" van het ministerie heeft daar mondeling melding van gedaan. De naam Laurentien en het aantal meldingen worden niet expliciet genoemd.

De stichting SGH reageerde verbolgen en vindt dat prinses Laurentien in een kwaad daglicht is gezet door lekkende ambtenaren en de media. Vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal gaf een woordvoerder wel toe dat het er in discussies soms best stevig aan toe ging.

Uitschelden

Aanleiding is een artikel in het Algemeen Dagblad over klachten van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien tegenover ambtenaren, zoals mensen uitschelden, geen tegenspraak dulden en emotioneel reageren.

Zeker is dat het al maanden niet botert tussen de stichting en het ministerie, zo meldde de NOS eind mei. Laurentien, die zich jarenlang heeft beziggehouden met laaggeletterdheid, begeeft zich sinds vorig jaar op gladder terrein: de afhandeling van de kinderoptoeslagaffaire.

Het is - naast de Groningse gaswinning - het pijnlijkste dossier in Den Haag. Het derde kabinet-Rutte is er in 2021 op gevallen en opeenvolgende bewindspersonen zijn er nog niet in geslaagd het dossier af te sluiten.