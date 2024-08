Lammerts grijpt verrassend olympisch brons bij kitefoilen, goud naar Britse

Al de hele week was er veel te doen om de wind in Marseille, die regelmatig te zwak was. Hoewel de wind het ook op donderdag geregeld liet afweten, konden de medalraces in het kitefoilen uiteindelijk wel worden afgewerkt.

Door haar goede kwalificatie kreeg Lammerts een voordeel van twee punten in haar halve finale, waardoor ze aan één racewinst genoeg had om zich te plaatsen voor de medalrace. Dat lukte haar direct bij de eerste poging.

Underdog

De finale ging ze vervolgens in als underdog: Nolot (twee 'wins') en Aldridge (één 'win') kregen daarin een voorsprong vanwege hun goede kwalificaties. De verwachting was dus dat Lammerts tegen de Amerikaanse Moroz zou strijden om het brons.