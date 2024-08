'Wortelsnelwegen' in Amsterdamse Vondelpark moeten bomen helpen groeien

"De bomen krijgen te weinig voeding en zuurstof en zitten als het ware klem", zegt Arno Heemskerk van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, dat de bomen onder handen neemt. "Door nieuwe 'gangetjes' aan te leggen waar de wortels lopen, krijgen de bomen weer ruimte om te groeien".

Met wilgenhout wordt die ruimte gecreëerd. "Wilgenhout wordt al duizenden jaren op allerlei manieren gebruikt, met name in bossen voor dijkverzwaringen", zegt Heemskerk.

Voor zover bekend is er in Nederland nooit eerder wilgenhout voor dergelijke wortelsnelwegen gebruikt. Normaal gesproken wordt er bomenzand voor gebruikt, maar omdat Amsterdam zo'n hoog grondwaterpeil heeft, is dat daar geen optie.

Rijksmonumentstatus

Het Vondelpark telt 170 bomen die zo verzwakt zijn dat ze nu geholpen worden. De laanstructuur van het Vondelpark heeft een Rijksmonumentstatus. "De bomen in het Vondelpark zijn 160 jaar oud, dat moet gekoesterd worden", zegt Heemskerk.

De verwachting is dat de werkzaamheden zo'n drie maanden gaan duren. Als over een paar jaar blijkt dat het werkt, wordt de methode mogelijk ook in andere parken toegepast.