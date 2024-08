Verdachte bekent plan voor Swift-concert Wenen, wilde zichzelf opblazen

Een van de twee verdachten die gisteren zijn aangehouden voor het plannen van een aanslag bij een concert van Taylor Swift in Wenen heeft bekend. Dat hebben de Oostenrijkse autoriteiten bekendgemaakt op een persconferentie.

Gisteren werden twee jongeren (19 en 17 jaar) opgepakt. De man van 19 heeft trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij wordt gezien als de hoofdverdachte en is ook degene die heeft bekend. Hij wilde zichzelf bij het concert opblazen.

Volgens de politie worden er geen andere verdachten meer gezocht. Wel is er een derde persoon ondervraagd: een 15-jarige Oostenrijker, maar die mocht weer naar huis.

Volgens de politie is de 19-jarige de afgelopen maanden via het internet geradicaliseerd. Hij is aangehouden in Ternitz, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Wenen. De 17-jarige verdachte werd aangehouden in Wenen. Hij had contact met de andere verdachte, meldt de ORF.

Zelfgemaakte explosieven

In het huis van de 19-jarige werden explosieven gemaakt, meldden de autoriteiten op de persconferentie. Het plan zou zijn geweest om mensen buiten het stadion in Wenen om het leven te brengen. Daarvoor zouden de verdachten ook messen hebben willen gebruiken.

De 17-jarige verdachte was een paar dagen geleden begonnen met een baan op de locatie van het concert. Door de terreurdreiging werden de drie concerten afgelast die Taylor Swift vandaag, morgen en zaterdag had gepland in de hoofdstad. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer meldde op X dat "een tragedie" is voorkomen.