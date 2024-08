Vanavond op tv: 'IS rekruteert tieners' • Separatistenleider Puigdemont zoek • Gebouwen toegankelijk voor iedereen?

Puigdemont zoek?

De Catalaanse regionale politie is op zoek naar de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hij keerde vanochtend na bijna zeven jaar ballingschap terug in Barcelona en sprak daar op een bijeenkomst van zijn aanhangers. Hij herhaalde zijn wens voor een "vrij en onafhankelijk Catalonië". De Spaanse politie is bang dat Puigdemont weer is gevlucht. Sinds oktober 2017 zat de politicus in ballingschap in België na een verboden onafhankelijkheidsreferendum.