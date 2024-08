Zeilers Bouwer en Van der Meer zesde in Nacra-17, Lammerts naar finale kite

Zeilers Bjarne Bouwer en Laila van der Meer zijn in de gemengde Nacra-17 klasse als zesde geëindigd. Ze stonden bij aanvang van de medalrace donderdagmiddag vijfde, zonder een kans om nog een medaille te veroveren.

Nadat Bouwer en Van der Meer op de eerste racedag te maken hadden gekregen met materiaalproblemen, het roer van hun boot raakte beschadigd en ze bleven vastzitten aan de startboot, was de kans op medailles al zo goed als verkeken voor het duo.

Ze herpakten zich daarna knap met enkele goede races en maakten een flinke opmars in het algemeen klassement. In een eerder stadium gaven ze al aan tevreden te zijn met een vijfde plek in de stand. Dat is uiteindelijk dus de zesde plek geworden.

Wind

Al de hele week zijn de zeilomstandigheden in Marseille niet ideaal, omdat er regelmatig te weinig wind staat. Ook de medalrace in de Nacra-17 klasse moest een dag worden uitgesteld. Op donderdag werd die uiteindelijk gevaren, maar door een zwakke wind kwamen de zeilers slechts langzaam vooruit.

Het Franse duo Tim Mourniac/Lou Berthomieu won de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen waren, en klommen zo nog over Bouwer en Van der Meer in het algemeen klassement. De gouden medaille gaat echter, net als in Tokio in 2021, naar de Italianen Ruggero Tita en Caterina Banti.

Het zilver ging naar de Argentijnen Mateo Majdalani en Eugenia Bosco. Het brons leek in handen van de Britten Gimson/Burnet, maar zij verspeelden hun voorsprong met een valse start. De derde plek werd uiteindelijk opgeëist door het Nieuw-Zeelandse koppel Micah Wilkinson en Erica Dawson.