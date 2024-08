'Ja, nu ben ik de goat, by far', concludeert Van Rouwendaal na gouden race in Parijs

Of Sharon van Rouwendaal vanochtend misselijk was van het vieze water uit de Seine of van de zenuwen, is niet duidelijk. Dat ze een paar uur later een uitroepteken achter haar status als beste openwaterzwemster van de wereld heeft gezet, is dat wel.

Van Rouwendaal (30) zwom in Parijs met grote overtuiging naar haar tweede olympische gouden medaille. Haar eerste won ze in Rio de Janeiro. In Tokio pakte ze in 2021 zilver.

"Ja, nu ben ik de goat (Greatest Of All Time)", zei ze kort nadat ze als olympisch kampioen de Seine uit was gestapt. "By far." En dat bedoelde ze helemaal niet arrogant, het was meer een gelukzalige vaststelling.