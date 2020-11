Rechter moet opnieuw kijken naar gratieverzoek Delftse caféschutter

De rechter moet opnieuw kijken naar het gratieverzoek van de man die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café 't Koetsiertje. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft dat bepaald.

Cevdat Y. werd voor de zesvoudige moord veroordeeld tot levenslang. Hij probeert al jaren via de rechter de minister te dwingen tot het afgeven van een positief advies over zijn gratieverzoek. Dat is nodig zodat de koning gratie kan verlenen.

Vorig jaar wees minister Dekker van Rechtsbescherming het verzoek nog af, omdat het verlenen van gratie de samenleving volgens hem te veel zou schokken. De Hoge Raad wil nu dat de rechter kijkt of Dekker zijn besluit voldoende heeft onderbouwd, meldt Omroep West.

Beledigende opmerking

Y. schoot in 1983 om zich heen in café 't Koetsiertje na een beledigende opmerking. Hij raakte daarbij tien mensen. Zes van hen, onder wie een moeder en haar twaalfjarige dochter, overleefden de aanslag niet. Y. kreeg in 1984 levenslang, maar werd in 2001 overgeplaatst naar een tbs-kliniek, waar hij met onbegeleid verlof mocht.

Hij stichtte een gezin en woont sinds 2014 buiten de kliniek. Y. vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. Hij zou met zijn vrouw willen terugkeren naar Turkije.