Schilder als vierde naar finale kogelstoten, estafettevrouwen nipt naar eindstrijd

De Nederlandse atletiekploeg heeft donderdagochtend twee olympische finaleplaatsen binnengesleept. Jessica Schilder plaatste zich als vierde voor de strijd om de medailles bij het kogelstoten. En op de 4x100 meter stelden Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya op het nippertje een finaleplaats veilig.

Het Nederlandse kwartet kwam in de kwalifcatie tot 42,64. Daarmee eindigde de ploeg als vijfde in de serie: niet voldoende om direct door te gaan, maar op basis van tijd plaatste Nederland zich toch als achtste en laatste voor de eindstrijd, die vrijdagavond op het programma staat.

De ontlading was groot bij de Nederlandse vrouwen. "We dachten dat we op een honderdste niet door waren", reageerde Bisschops. Toen duidelijk werd dat er twee landen gediskwalificeerd waren en Oranje toch een finaleplaats te pakken had, barstte het feest los. "We hadden eigenlijk verwacht dat we het makkelijk konden halen. Dat we dan toch staan waar we horen te staan, is wel een bevestiging."

De Nederlandse mannen wisten zich niet te plaatsen voor de finale. Onyema Adigida, Taymir Burnet, Nsikak Ekpo en Elvis Afrifa eindigden in hun serie als achtste en laatste.

Bekijk de reactie van de estafettevrouwen en de beelden van de race van de mannen hieronder: