Philips start rechtszaak tegen lab in VS dat slaapapneu-apparaten testte

Philips start een rechtszaak in de Verenigde Staten tegen een laboratorium dat slaapapneu-apparaten van het bedrijf testte. Volgens Philips overschatte het laboratorium de gezondheidsrisico's van het gebruik van de apparaten.

Het laboratorium concludeerde dat er een kankerverwekkend gas en een andere gevaarlijke stof vrijkwamen bij gebruik van het apparaat. Deze conclusie leidde mede tot het terugroepen van ruim vijf miljoen apparaten. De terugroepactie kostte Philips ruim een miljard.

Andere laboratoria troffen het kankerverwekkende gas niet aan en concludeerden dat de gevaarlijke stof binnen de marges van veilig gebruik vielen. Volgens deze laboratoria is het onwaarschijnlijk dat gebruik van de apneu-apparaten leidt tot een verhoogd gezondheidsrisico. En dus, zegt Philips, zou de drastische terugroepactie niet nodig zijn geweest.

Lab ontkent

Philips wil een deel van de kosten van de terugroepactie verhalen op het laboratorium, PSN Labs in de staat Pennsylvania. Dat bedrijf zou ontkennen dat er fouten zijn gemaakt. Wanneer de zaak in Pennsylvania voor de rechter komt, is nog niet duidelijk.

In de afgelopen jaren kwamen er duizenden meldingen binnen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA van problemen bij patiënten die mogelijk in verband te brengen zijn met het gebruik van slaapapneu-apparaten van Philips. In ruim honderd van die gevallen was er sprake van een sterfgeval.

Philips heeft altijd gezegd dat er geen sluitend bewijs te leveren valt voor een verband tussen de klachten en het gebruik van de apneu-apparaten.

Eerder ging de NOS langs bij Hans, die met een apneu-apparaat van Philips slaapt: