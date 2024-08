Catalaanse separatist Puigdemont in Barcelona ondanks arrestatiebevel

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is na bijna zeven jaar ballingschap terug in Spanje. Hij verscheen vanochtend rond 09.00 uur op een bijeenkomst van zijn aanhangers in Barcelona.

Puigdemont had zijn terugkeer gisteren aangekondigd. Hij wil aanwezig zijn bij de inhuldiging van de nieuwe regiopresident van Calatonië, de socialist Salvador Illa. Hij wil dat ondanks een Spaans arrestatiebevel tegen hem. Puigdemont wordt beschuldigd van het verduisteren van overheidsgelden, omdat de Catalaanse overheid het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017 betaalde.

De Catalaan zat sinds oktober 2017 in ballingschap in Brussel. Na het verboden referendum is hij vermoedelijk in een kofferbak van een auto naar België gevlucht. Een groot deel van de tijd is hij lid geweest van het Europees Parlement voor zijn partij Junts per Catalunya.