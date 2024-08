Einde aan reeks hitterecords: juli 0,04 graden minder warm dan vorig jaar

In juli is er een einde gekomen aan dertien maanden van hitterecords. Wereldwijd was het in juli dit jaar gemiddeld 16,91 graden, blijkt uit de cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat was 0,04 graden onder het record van een jaar geleden.

Wel noteerde Copernicus de afgelopen maand de twee heetste dagen ooit sinds 1940. Meetgegevens zijn vanaf dat jaar structureel verzameld door de klimaatdienst. Op 22 juli werd een gemiddelde temperatuur van 17,16 graden geregistreerd, een dag later was dat 17,15 graden. Omdat het verschil zo klein is, durven de klimaatwetenschappers niet te zeggen welke dag daadwerkelijk het warmst was.

'Scheelde een haar'

"De reeks van recordbrekende maanden is ten einde, maar het scheelde maar een haar", duidt plaatsvervangend directeur van Copernicus Samantha Burgess de cijfers. "Wereldwijd was juli 2024 bijna net zo warm als juli 2023, de warmste maand ooit gemeten." Ze benadrukt dat de opwarming van de aarde doorgaat, tot de wereld stopt met het uitstoten van broeikasgassen naar de atmosfeer.

Wetenschappers zijn het eens over de invloed van het natuurlijke klimaatfenomeen El Niño. Het water in de Grote Oceaan is dan tijdelijk warmer, waardoor ook de mondiale luchttemperatuur hoger uitpakt. El Niño piekte rond de afgelopen jaarwisseling en is nu op zijn retour, maar doorgaans is het jaar na het weerfenomeen ook extra warm.

