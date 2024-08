Oud-olympisch kampioene 400 horden Gunnell: 'Bol doet niet onder voor McLaughlin'

Jonge discipline

De 400 meter horden voor vrouwen is een relatief jonge discipline op de Spelen. Pas in 1984 streden de vrouwen voor het eerst op dit onderdeel om olympisch goud, zilver en brons. De Marokkaanse Nawal El Moutawakel had destijds de primeur om de eerste olympisch kampioene te worden. Vier jaar later was het in Seoul de beurt aan de Amerikaanse Debbie Flintoff-King.

Gunnell was er in de Zuid-Koreaanse hoofdstad ook al bij, finishte in de finale als vijfde en begon daarna aan haar opmars.

In Barcelona kwam haar doorbraak. De gedrongen atlete, 1,67 meter lang, versloeg in de eindstrijd de geboren Jamaicaanse maar voor de Verenigde Staten uitkomende Sandra Farmer-Patrick. Gunnell won in 53,23 seconden.

Bekijk de gouden race van Sally Gunnell op de Spelen van 1992 in Barcelona: