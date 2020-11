Positieve coronatest houdt viervoudig wereldkampioen Ganna van EK baan

De Italiaan Filippo Ganna ontbreekt volgende week bij de EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovdiv. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers is positief getest op het coronavirus.

De Italiaan veroverde op de baan bij WK's vier keer goud op de individuele achtervolging. Bij EK's was hij goed voor tweemaal goud en viermaal zilver. Bij de WK van begin dit jaar in Berlijn scherpte hij zijn eigen wereldrecord op de achtervolging aan: hij had voor de vier kilometer slechts 4.01,934 nodig.

Wereldtitel

Ganna greep daarnaast eind september bij de WK op de weg in Imola zijn eerste wereldtitel tijdrijden. In de Giro won hij vorige maand drie keer een tijdrit en ook nog een bergetappe. Hij reed twee dagen in de roze leiderstrui.

De Nederlandse renners laten de EK in Plovdiv overigens vanwege de coronacrisis aan zich voorbijgaan.