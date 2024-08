Toezichthouder: incident met deur Boeing had voorkomen kunnen worden

Het incident met een Boeing-vliegtuig van Alaska Airlines, waarbij begin dit jaar een deurpaneel tijdens de vlucht werd weggeblazen, had voorkomen kunnen worden. De productieproblemen bij Boeing met de 737 Max 9-vliegtuigen hadden jaren geleden al opgemerkt en aangepakt moeten worden. Dat zegt het hoofd van de Amerikaanse toezichthouder NTSB, Jennifer Homendy.

"Dit ongeval had nooit mogen gebeuren. Dit had al jaren eerder opgemerkt moeten worden", aldus Homendy op de tweede dag van een hoorzitting over het incident van 5 januari. Ze wees op "talloze" rapporten en beoordelingen waaruit een geschiedenis naar voren komt van werkzaamheden die niet volgens de regels gingen. Volgens Homendy is er geen garantie dat de problemen zich niet opnieuw zullen voordoen.

Noodlanding

Het passagierstoestel van Alaska Airlines verloor het deurpaneel ongeveer 35 minuten nadat het was opgestegen van de luchthaven van Portland in Oregon. Het toestel met aan boord 171 passagiers en 6 bemanningsleden kon veilig een noodlanding maken en niemand raakte gewond. De NTSB concludeerde nadien dat vier bouten ontbraken in het deurpaneel.

Het kwam Boeing op veel kritiek te staan, ook vanwege andere incidenten met toestellen van de vliegtuigbouwer. Als gevolg van twee fatale ongelukken met 737 Max-toestellen in Indonesië en Ethiopië trof Boeing een schikking, waarmee het bedrijf diep in de rode cijfers belandde.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de vliegtuigbouwer aanpassingen gaat doorvoeren in het ontwerp van de toestellen om te voorkomen dat een dergelijk incident opnieuw kan plaatsvinden. Bestuurslid Elizabeth Lund kondigde aan dat de aanpassingen binnen een jaar moeten zijn gedaan.