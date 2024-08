Tunesische president ontslaat premier en ontkent watertekort

De Tunesische president Saied heeft premier Hachani ontslagen zonder daarbij uitleg te geven. Zijn plaats wordt ingenomen door Kamel Maddouri, de huidige minister van Sociale Zaken. Hachani werd vorig jaar augustus aangesteld als premier.

Het gedwongen ontslag van Hachani komt op het moment dat onder de bevolking onvrede heerst vanwege de aanhoudende water- en elektriciteitscrisis in grote delen van het land. Volgens de regering onder leiding van Hachani is de droogte, waardoor sinds anderhalf jaar een quotum van kracht is voor drinkwater, een van de grootste problemen.

President Saied beschouwt de waterbesparingen echter als een manier om hem dwars te zitten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 6 oktober. Volgens hem zijn de voorraden overvol. Het ministerie van Landbouw stelt daarentegen dat het waterpeil van een dam waaruit drinkwater wordt gewonnen inmiddels het kritieke niveau van 25 procent heeft bereikt.

Oppositieleden in de cel

Saied wordt door de oppositie en mensenrechtenorganisaties beschuldigd van het intimideren en belemmeren van concurrenten bij de verkiezingen. Maandag werden vier mogelijke presidentskandidaten nog veroordeeld tot celstraffen vanwege het kopen van stemmen. Ze mogen ook niet meedoen aan de verkiezingen.

Een andere rechtbank veroordeelde een vijfde prominente tegenstander van Saied maandag tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het beledigen van de kiescommissie. Abir Moussi, de leider van de Parti Destourien Libre (PDL), had gezegd dat de commissie niet onafhankelijk is en verbonden is met de president. Ze zit al vast sinds vorig jaar oktober, maar had zich wel kandidaat gesteld bij de komende verkiezingen.

Saied kwam in 2019 aan de macht en ontbond het parlement twee jaar later, volgens hem om corruptie aan te pakken. Volgens de oppositie kwam dat neer op een staatsgreep. Sindsdien zijn veel oppositieleden, advocaten en ook journalisten veroordeeld tot celstraffen.