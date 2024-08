Jamaicaan Stona stunt met olympisch goud en staat voor keuze tussen discus en NFL

In Parijs wilde de jonge Alekna, derde op de laatste WK en de EK van dit jaar, in de voetsporen van zijn vader te treden. Na het goud van 2000 in Sydney en 2004 in Athene hoopte hij een derde gouden plak aan de prijzenkast in huize Alekna toe te voegen.

Voor de winnende worp van Stona nam Alekna het twintig jaar oude olympisch record van zijn vader (69,89) af met 69,97 meter, het bleek uiteindelijk slechts zilver waard. Het brons ging naar de Australiër Matthew Denny.