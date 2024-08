Tegendemonstraties in Britse steden na dagen van extreemrechtse rellen

Aanleiding voor de protesten zijn de rellen die een week geleden uitbraken na de steekpartij in Southport. Tijdens een dansles viel een 17-jarige jongen kinderen aan met een mes. Drie jonge meisjes overleefden dat niet. Ook raakten meerdere kinderen en twee volwassenen gewond.

Op basis van desinformatie dat een islamitische bootvluchteling de dader was, viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. In de dagen die volgden, verspreidde de onrust zich naar verschillende Britse steden.

'Hevigste rellen in jaren'

Betogers, onder wie rechts-radicale en rechtsextremistische groepen, gingen de straat op om de confrontatie aan te gaan met de politie en tegendemonstranten. Ook vielen ze moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers aan. Britse media spreken van de hevigste rellen in het land in jaren.

Premier Starmer beloofde maandag hard en snel te zullen optreden tegen relschoppers. Inmiddels zijn drie mannen woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie meldt dat daarnaast nog ruim 140 mensen worden vervolgd, en dat dat aantal nog flink kan oplopen.

Benzinebommen

Online platforms en sociale media speelden een belangrijke rol bij de rellen. In verschillende kanalen op Telegram, met soms duizenden tot tienduizenden volgers, verschijnen veel racistische berichten en oproepen tot geweld. Telegram bevestigde aan de BBC dat het actief probeert dit soort kanalen op te sporen en te verwijderen.

Een invloedrijk kanaal met 15.000 leden is maandag uit de lucht gehaald, meldt de BBC. De groep werd enkele uren na de moorden in Southport opgericht en werd al snel overspoeld met desinformatie over de verdachte. Op sociale media verschenen ook handleidingen voor het maken van benzinebommen en oproepen tot racistisch geweld.