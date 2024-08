Arrestatie dreigt, maar Puigdemont keert terug naar Catalonië

Alle Spaanse veiligheidsambtenaren hebben de bevoegdheid en de opdracht om hem op te pakken. Toch heeft Carles Puigdemont na bijna zeven jaar ballingschap besloten terug te keren naar Spanje. In een video op X maakt hij bekend dat hij aanwezig zal zijn bij de inhuldiging van de nieuwe regiopresident van Catalonië, de socialist Salvador Illa.

"Ik ben ervan overtuigd dat er geen ander pad naar democratische normaliteit is dan het einde van politieke repressie", zegt de separatistenleider in de video. Hij bedoelt dat hij de situatie in Catalonië pas weer normaal vindt als wat hij 'repressie' noemt, voorbij is. Hij mag niet gearresteerd worden, vindt hij. Het is niet duidelijk waar de video is opgenomen. Puigdemont is in beeld met een Catalaanse en Europese vlag op de achtergrond.

Bekijk de video hier: