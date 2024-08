Vrijgelaten Russische spion werkte voor Nederlandse kunstenares

"Ik kwam met haar in contact nadat ik haar op Instagram een bericht had gestuurd omdat ze een heel leuke galerie had", vertelt de kunstenares aan Nieuwsuur. "Ze vertegenwoordigde wat buitenlandse kunstenaars en het leek me leuk om ook wat in Slovenië te doen. Het klikte en ze vroeg me of ik wat schilderijen wilde opsturen voor een kunstbeurs in Zagreb in Kroatië, zodat ze me daar kon vertegenwoordigen."

Nadat 'Maria' twee schilderijen voor haar had verkocht, volgde een ontmoeting in Slovenië. "Ze kwam over als een heel lieve, integere kleine latina die heel rap Spaans en Engels sprak. Ik wist niet beter dan dat ze een Zuid-Amerikaanse was. Ze was zelfs een beetje timide. En omdat het klikte, vroeg ik haar of ze mijn kunstagent wilde zijn. Daar zou ze op terugkomen, maar achteraf denk ik dat ze mij niet in haar lugubere zaakjes wilde betrekken."