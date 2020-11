Van den Brom ontbreekt bij FC Utrecht, Hake tijdelijk hoofdtrainer

Van den Brom was al eerder trainer in België. Met Anderlecht werd hij in 2013 kampioen en won hij ook twee keer de Super Cup.

Racing Genk werd in 2019 jaar kampioen van België en bezet momenteel de zevende plaats in de Jupiler Pro League. Trainer Jess Thorup vertrok onlangs naar het Deense FC Kopenhagen.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Van den Brom de overstap zou maken naar België. Beide clubs hebben al een akkoord bereikt over een afkoopsom. Genk en Van den Brom willen nu snel doorpakken en ook samen tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van het contract.

