Hake wil hoofdtrainer worden in Utrecht: 'Ben de persoon om langer te blijven'

Hake leidt training FC Utrecht bij afwezigheid Van den Brom - NOS

Hij hoefde niet in zijn arm te knijpen, maar verrast was René Hake donderdag wel na het telefoontje van technisch directeur Jordy Zuidam. Omdat trainer John van den Brom lijkt te vertrekken naar het Belgische Racing Genk en vrijdag ontbrak op de training, werd Hake (trainer van Jong FC Utrecht) gevraagd om voorlopig de taken van Van den Brom over te nemen. "Dat is het gekke van die wonderlijke voetbalwereld", vertelde Hake na afloop van zijn eerste training als interim-coach. "Gisteren stond ik gewoon te klussen in huis en ik had het nieuws rondom John niet meegekregen. Pas toen Jordy me belde, vroeg ik: 'wat is er dan met John?'"

Hake voorlopig interim-trainer bij FC Utrecht: 'Wonderlijke voetbalwereld' - NOS

Hake is door Zuidam voor onbepaalde tijd aangesteld als trainer van het eerste elftal. "We hebben niet gesproken over een termijn", aldus Hake. "Natuurlijk heb ik wel de ambitie om niet alleen dit seizoen hoofdtrainer te blijven van FC Utrecht." "Het is een mooie uitdaging voor me. Ik denk ook dat ik de persoon ben om langer dan dit weekend trainer te zijn van FC Utrecht, maar of dat ook gaat gebeuren, is natuurlijk niet aan mij." Focus op Ajax Twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Ajax - in Utrecht dé wedstrijd van het jaar - richt Hake zich dan ook op dat eredivisieduel. "Mijn belangrijkste taak is om de spelers met een goed gevoel het veld in te krijgen."

Verdedigers Mark van der Maarel en Willem Janssen vinden het jammer dat Van den Brom de club gaat verlaten. "We zijn een bepaald traject begonnen met elkaar en dan is het zonde dat het tussentijds verandert, op wat voor manier dan ook. Toch gun ik het hem zeker." "Deze trainerswissel zag ik niet aankomen", vertelde Janssen. "Het is ook waanzinnig snel gegaan. Als zo'n club zich meldt, dan is de uitdaging natuurlijk heel aantrekkelijk. Het is wel verrassend dat het proces wordt onderbroken. Voor mijn gevoel moesten we nog vertrekken."

Spelers FC Utrecht verrast met vertrek Van den Brom: 'Het is wel zonde' - NOS

Van der Maarel: "Als iemand zo'n stap wil maken, dan moet je dat als club niet belemmeren. Nogmaals: zonde, maar het biedt ook nieuwe kansen." Janssen heeft ook vertrouwen in interim-trainer Hake en assistent Rick Kruys. "Zij zijn enorm belangrijk bij FC Utrecht, dus de club doet er goed aan. René heeft een duidelijke voetbalvisie en het lijkt me geen probleem dat zij het voorlopig overnemen."