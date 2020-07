Leicester City zet slechte reeks voort met nederlaag tegen Everton

Een paar minuten later kreeg Everton een penalty na een ongelukkige handsbal van Wilfred Ndidi. Gylfi Sigurdsson schoot beheerst raak: 2-0.

In Engeland gaan de eerste vier ploegen rechtstreeks naar de Champions League. Omdat Manchester City vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels is uitgesloten van Europees voetbal, krijgt vermoedelijk ook de nummer vijf een direct CL-ticket.

City hoopt de schorsing via een beroep bij sporttribunaal CAS nog ongedaan te maken.

Krul vier keer gepasseerd

Voor Norwich City kwam degradatie uit de Premier League opnieuw een stap dichterbij. De ploeg van doelman Tim Krul verloor in Londen met 4-0 van Arsenal.

Norwich staat, met nog zes wedstrijden te gaan, op de twintigste plaats. Het gat met de veilige zeventiende plek bedraagt zeven punten.