Leicester City onderuit tegen Everton, Chelsea verzuimt te profiteren

Een paar minuten later kreeg de thuisploeg een penalty na een ongelukkige handsbal van Wilfred Ndidi. Gylfi Sigurdsson schoot beheerst raak: 2-0.

Al na tien minuten keek Leicester in Liverpool tegen een achterstand aan. Everton-aanvaller Richarlison verschalkte doelman Kasper Schmeichel met een hard schot van dichtbij.

Nummer vier Chelsea verzuimde later op de avond te profiteren van het nieuwe puntenverlies van Leicester. De ploeg van trainer Frank Lampard verloor het uitduel met West Ham United met 3-2.

Chelsea opende op bezoek bij West Ham aan het einde van de eerste helft de score. Willian benutte een strafschop na een overtreding op Christian Pulisic.

Niet veel later kopte Tomas Soucek raak namens de thuisploeg, die vijf minuten na rust via een intikker van Michail Antonio op een 2-1 voorsprong kwam.

Met een prachtige vrije trap (via de binnenkant van de paal in het doel) bracht Willian Chelsea weer op gelijke hoogte, maar in de slotfase werd West Ham-invaller Andrij Jarmolenko na een fraaie counter matchwinner: 3-2.