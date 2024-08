Rusland roept noodtoestand uit in grensregio Koersk na Oekraïense aanvallen

De gouverneur van de Russische regio Koersk heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russen zijn Oekraïense eenheden de grensregio met pantservoertuigen binnengevallen. Duizenden burgers zijn op de vlucht geslagen.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat bij de aanvallen twee burgers zijn gedood. Ook zouden er 31 gewonden zijn, onder wie zes kinderen.

Volgens legerleider Gerasimov zijn gisteren zo'n duizend Oekraïense soldaten met zware wapens de grens over getrokken. Het Russische ministerie van Defensie heeft daarop extra legereenheden het gebied gestuurd. Ook zouden er Oekraïense luchtaanvallen zijn geweest.

Vandaag meldde Gerasimov dat de Oekraïense inval in de grensregio is afgeslagen. Het Russische leger zegt daarbij 260 Oekraïense militairen en tientallen gepantserde voertuigen te hebben uitgeschakeld, waaronder zeven tanks.

'Grote provocatie'

De Russische president Poetin noemt de aanval op Russisch grondgebied een "grote provocatie" en zegt dat Oekraïense eenheden burgerdoelen als woningen en ambulances onder vuur hebben genomen. In een ontmoeting met Gerasimov en andere belangrijke veiligheidsfunctionarissen beloofde Poetin de grensregio hulp.

Het Oekraïense leger heeft niet officieel bevestigd dat het achter de aanval zit, al deden lager geplaatste militairen dat wel. Als er inderdaad zo'n duizend soldaten bij betrokken waren, is het een van de grootste grondaanvallen op Russische bodem geweest sinds het begin van de oorlog in februari 2022.

Luchtmacht en energie

In Koersk liggen onder meer enkele luchtmachtbases en op ongeveer honderd kilometer van de grens staat een energiecentrale die cruciaal is voor de energievoorziening in de regio.

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de Amerikaanse regering opheldering wil van het Oekraïense leger over de inval in Koersk. Oekraïense autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het evacueren van inwoners aan de Oekraïense kant van de grens, in de regio Soemy.