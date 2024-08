Uitschakeling op 400 meter pijnlijk voor Klaver: 'Startprocedure bracht haar van de leg'

"Ik moet gewoon trots zijn. Hier moet ik van genieten", zei Smidt. "Ik word een beetje emotioneel als ik het zeg. Na de vorige Spelen ben ik in zo'n dal gekomen, dat ik nu niet te hard voor mezelf moet zijn."

Voor Smidt zitten de Spelen er, net als drie jaar geleden in Tokio, op na de halve finales. Nog nooit haalde een Nederlandse man de eindstrijd over 400 meter horden; ook Evert Koops (in 1908 in Londen) en Harry Schulting (in 1980 in Moskou) strandden in de halve finale.