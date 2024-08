Twee mannen opgepakt voor plannen aanslag bij concert Taylor Swift in Wenen

De Oostenrijkse politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een Taylor Swift-concert in Wenen. Dat schrijven de Oostenrijkse media Die Presse en ÖRF.

Een van de verdachten, een 19-jarige Oostenrijker, had trouw gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat. Volgens de politie was de man afgelopen maanden geradicaliseerd door berichten op internet.

Hij is opgepakt in Ternitz, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Wenen. Daar vond een grote politieoperatie plaats waarbij straten werden afgesloten en mensen werden geëvacueerd. Bij een huiszoeking werden chemische stoffen in beslag genomen.

Zware veiligheidsmaatregelen

De tweede verdachte is opgepakt in Wenen. Over die man geeft de politie geen verdere details. De twee worden ervan verdacht dat ze een aanslag op een groot evenement aan het voorbereiden waren, waarbij ze zich gericht zouden hebben op een van de concerten van Taylor Swift.

De Amerikaanse zangeres geeft morgen, vrijdag en zaterdag concerten in de Oostenrijkse hoofdstad. Daar worden naar aanleiding van deze dreiging zware veiligheidsmaatregelen genomen, aldus de politie. Bij de concerten worden elke dag zo'n 65.000 bezoekers verwacht.