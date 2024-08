Als spin de muur op: Poolse snelklimster klautert vliegensvlug naar olympisch goud

Het concept bij het speed-klimmen is eenvoudig: wie als eerste boven is, wint. Klimmers gaan als spinnen een 15 meter hoge muur omhoog langs een route die altijd hetzelfde is. Daarin verschil het van de andere klimonderdelen boulder en lead, waar de route voor iedere wedstrijd nieuw ontworpen wordt.

Wereldrecords

Bij het snelklimmen kunnen atleten specifiek trainen op hun start, bepaalde routes en routines in hun sprint omhoog. De grepen op de muur zijn in alle nationale en internationale wedstrijden hetzelfde. Prestige zit 'm in de snelle tijden, met het verbeteren van wereldrecords als resultaat.

Miroslaw is al sinds de Olympische Spelen van Tokio wereldrecordhouder op het onderdeel speed. In Parijs verpulverde ze haar eigen record van 6,24 seconden in de kwalificaties met een tijd van 6,06 seconden. In de halve finale tegen landgenoot Natalia Kalucka, die brons pakte, kwam Miroslaw tot 6,19 seconden. In de finale tegen Deng tot 6,10 seconden.