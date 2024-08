Yibbi Jansen kan met goud in voetsporen vader treden: 'Ze is echt opgebloeid'

Tijdens het interview komt Yibbi net het stadion uitlopen. Ze voegt zich bij haar familie en krijgt een ferme knuffel van haar vader, die een enorm trotse blik in zijn ogen heeft als hij haar ziet.

Hij heeft ook de moeilijkere periode in haar carrière meegemaakt. Ruim drie jaar geleden, een half jaar voor de Spelen van Tokio, trok Yibbi zelf de stekker uit een olympisch avontuur. "Ze had daar geen zin in onder toenmalig bondscoach Annan", aldus Jansen. Onder Annan, zo kwam later naar buiten, was sprake van een angstcultuur en een onveilig prestatieklimaat.

"Ze was in die periode niet haar beste zelf, maar de afgelopen jaren heb ik haar echt zien opbloeien", kijkt Jansen terug. "Hoe krachtig ben je dan? Ik heb dat maar weinig sporters zien doen. Ze is mentaal echt enorm sterk."

Strafcornerspecialist

Hij ziet in zijn dochter, die de strafcornerspecialist van de ploeg is, een enorme winnaar. "Ze heeft er nu deze Spelen al acht gemaakt en was vandaag ook weer belangrijk met een goal. Het is tegenwoordig niet zo simpel meer om te scoren uit een strafcorner, maar ze doet het goed."