Ontknoping VS nadert, Biden nu aan kop in Pennsylvania en Georgia

Op dag drie na de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de Democraat Joe Biden president Trump voorbijgestreefd in de belangrijke staten Pennsylvania en Georgia. Rond 14.45 uur (Nederlandse tijd) meldde zowel persbureau AP als CNN dat Biden in Pennsylvania een voorsprong heeft opgebouwd van 5587 stemmen. Tot dan toe stond Trump daar voor, maar hij zag zijn voorsprong al tijden slinken.

Trump haalde in 2016 nog een meerderheid in de swing state. Volgens CNN is de voorsprong van Trump tegen 16.00 uur opgelopen tot ruim 6700 stemmen.

Je kunt alle ontwikkelingen nauwgezet volgen in ons liveblog.

Eerder vandaag nam Biden ook al de koppositie over in Georgia. In die staat heeft de Democraat nu een voorsprong van bijna 1100 stemmen. Ruim 99 procent is daar inmiddels geteld en de verschillen zijn dus bijzonder klein.

Georgia is van oudsher een Republikeins gezinde staat. De laatste Democratische presidentskandidaat die er een meerderheid haalde, was Bill Clinton in 1992.

President Trump heeft overwinningen in Pennsylvania en Georgia nodig om zicht te houden op een tweede termijn. Voor het winnen van de verkiezingen hebben Trump of Biden een meerderheid van 270 kiesmannen nodig in het Kiescollege. Om 10.30 uur stond Biden volgens de uitslagenkaart van AP op 264 kiesmannen, Trump op 214. Georgia biedt zestien kiesmannen.