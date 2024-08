Nobelprijswinnaar Yunus naar Bangladesh, interim-regering wordt morgen beëdigd

De nieuwe interim-regering in Bangladesh, onder leiding van bankier en Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus, wordt morgenavond beëdigd. Dat bevestigt de hoogste militair van het land in een televisietoespraak.

Met Yunus aan het hoofd van de interim-regering moet de rust in het land terugkeren, nadat voormalig premier Hasina maandag na een week van gewelddadige protesten was afgetreden en naar India gevlucht. Ook volgde de ontbinding van het parlement, een belangrijke eis van de demonstranten die wekenlang hebben gedemonstreerd tegen de regering.

Bedenker van microkredieten

De 84-jarige Yunus is door president Shahabuddin gevraagd om de interim-regering te leiden. De president beloofde dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden.

Yunus is internationaal bekend als bedenker van microkredieten, financiering voor mensen die geen toegang hebben tot grote leningen. Daarvoor kreeg hij in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede.

Vanwege een medische behandeling verbleef Yunus de afgelopen tijd in Parijs. Daarvandaan nam hij vandaag een vlucht naar de Bengaalse hoofdstad Dhaka.

"Ik zie ernaar uit om terug naar huis te gaan om de problemen op te lossen waar we met zijn allen in zitten", zei Yunus op de luchthaven in Parijs. Ook riep hij de bevolking op om de rust te bewaren en geen geweld te gebruiken.

Vonnis nietig verklaard

De Nobelprijswinnaar geldt als uitgesproken tegenstander van de gevluchte premier Hasina, die allerlei aanklachten tegen hem had ingediend. In januari werd Yunus voor de overtreding van de arbeidswet tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. In afwachting van het hoger beroep werd hij op borgtocht vrijgelaten.

De veroordeling werd internationaal als politiek gemotiveerd bestempeld, waarbij Yunus steun kreeg van vooraanstaande figuren als de Amerikaanse oud-president Obama en oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon.

Hij hoeft bij aankomst in Bangladesh niet meer de cel in: een Bengaalse rechtbank heeft de veroordeling nietig verklaard.

Dodelijkste dag

De protesten in Bangladesh begonnen vorige maand toen studenten van de universiteit van Dhaka de straat op gingen om hun onvrede te uiten over een nieuw banenquotum. Meer dan de helft van alle overheidsbanen wordt volgens dat quotum verdeeld onder bepaalde groepen.

Zo gaat een derde naar familie van veteranen die in 1971 hebben gestreden voor de onafhankelijkheid van het land. Studenten zeggen dat het door die maatregel nog moeilijker zou worden om aan een baan te komen.

Ook zagen ze het als een manier voor Hasina om de positie van haar achterban te versterken. Zij is zelf de dochter van een van de bekendste onafhankelijkheidsstrijders van het land.

Na een vreedzaam begin van de protesten grepen het leger en de politie met geweld in. Daarbij werden meer dan 10.000 studenten opgepakt. Ook zijn er in totaal zo'n 400 demonstranten gedood. Maandag, de dag dat Hasina naar India vluchtte, bleek de dodelijkste dag. Ruim honderd demonstranten zijn toen omgekomen bij het geweld.