Lavreysen en Hoogland na vlekkeloze dag naar kwartfinales op olympische sprint

Dat Lavreysen, regerend olympisch en wereldkampioen, snelle benen heeft in Parijs toonde hij eerder op de dag al in de kwalificatie aan. Toen plaatste hij zich met een wereldrecord op de 200 meter met vliegende start als snelste voor de volgende ronde. "Heerlijk, een wereldrecord. Ik had al wel langer in mijn hoofd dat het hier kon gebeuren."

De Australiër Matthew Richardson, de geduchtste concurrent voor Lavreysen, zat de Nederlander in de kwalificatie op de hielen. Richardson bleef slechts 0,003 seconden achter Lavreysen. "Het was wel close, dat had ik niet verwacht. Uiteindelijk was het maar drieduizendste." Ook Richardson plaatste zich uiteindelijk probleemloos voor de kwartfinales.

Lavreysen mikt in Parijs op drie gouden medailles. De eerste plaats op de teamsprint haalde hij dinsdagavond al binnen. Daar hoopt hij goud op de individuele sprint en de keirin aan toe te voegen. Een missie die op en rond de wielerbaan bekend is komen te staan als 'Harrie's hattrick'. Met zijn plek in de kwartfinales is Lavreysen weer iets dichter bij zijn ultieme doel gekomen.

Hoogland ook foutloos

Hoogland, de andere Nederlander in het individuele sprinttoernooi, had in zijn races ook geen moeite met eerst de Pool Mateusz Rudyk en vervolgens in de achtste finales de listige Maleisiër Mohd Azizulhansi Awang. Net als Lavreysen jaagt ook Hoogland, winnaar van olympisch sprintzilver in Tokio achter Lavreysen, op een medaille.