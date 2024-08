Hockeysters na zege op Argentinië nog één duel verwijderd van titelprolongatie

De Nederlandse hockeysters hebben zich, in navolging van de Oranje-mannen, geplaatst voor de eindstrijd van het olympisch toernooi in Parijs. De titelverdediger, en torenhoge favoriet in Parijs, was in de halve finales met 3-0 te sterk voor Argentinië en treft vrijdag de winnaar van China-België.

Het duel met Argentinië was een herhaling van de finale van drie jaar geleden in Tokio, toen de Nederlandse vrouwen dankzij de 3-1 overwinning voor de vierde keer olympisch kampioen werden.

Al snel 'referral' kwijt

Die overwinning paste in de lijn van de actuele verhoudingen. De laatste keer dat Argentinië Oranje echt dwarszat was bij de WK in 2010. Sindsdien waren de Nederlands vrouwen, die afgelopen december de uitduels in de Pro League afgetekend met 4-1 en 7-1 won, de bovenliggende partij als het er echt om ging.