Vanavond op tv: Geweld in het VK • Interview Russische spion • AI in de modewereld

Russische spion doet verhaal op Russische tv

In de grote gevangenenruil tussen Rusland en het Westen die vorige week plaatsvond, heeft Rusland acht Russen teruggekregen die gevangen zaten in verschillende westerse landen. Onder hen was het gezin Dultsev. Vader en moeder deden zich voor als een Argentijns stel. Ze woonden met hun twee kinderen in Slovenië. Moeder Anna Dultseva heeft op de Russische tv een interview gegeven over hun leven als spionnen in Europa. We spreken met Ben de Jong, onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, over de werkzaamheden van het stel.

In Slovenië deed Anna Dultseva zich voor als kunstgaleriehouder. In die rol kocht ze een schilderij van de Nederlandse kunstenares Mariken Heijwegen. Zij hebben elkaar ontmoet in Slovenië. We spreken met Heijwegen over haar contact met Dultseva.