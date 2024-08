Eindelijk officieel: Bouwmeester wint olympisch goud en is succesvolste zeilster ooit

Het had wat voeten in de aarde, maar zeilster Marit Bouwmeester is eindelijk officieel winnares van olympisch goud in de ILCA 6-klasse. De 36-jarige Bouwmeester is met haar tweede olympische titel de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen.

Ook in Rio de Janeiro (2016) won ze het goud in de ILCA 6-klasse, al heette die toen nog de Laser Radial-klasse. Bij de Spelen van Londen in 2012 won de zeilster zilver. In Tokio pakte ze in 2021 het brons.

Al zeker

Bouwmeester was na de wedstrijd van maandag mathematisch al verzekerd van goud en hoefde enkel nog deel te nemen aan de laatste race voor de kust van Marseille, die dinsdag op het programma stond.