Eerste celstraffen voor rellen VK, vanavond weer veel demonstraties verwacht

In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor hun rol bij de rellen van vorige week. Een man werd veroordeeld tot drie jaar cel vanwege zijn deelname aan rellen in Southport. De twee anderen kregen dertig en twintig maanden celstraf opgelegd voor geweldpleging in Liverpool.

Maandag riep premier Starmer het crisiskabinet bijeen voor spoedoverleg over de onlusten. Hij kondigde aan hard te zullen optreden. Inmiddels zijn er 428 relschoppers opgepakt. Het Britse Openbaar Ministerie meldt dat inmiddels ruim 140 mensen vervolgd worden en dat dat aantal nog flink kan oplopen.

Immigratiecentra

Ook vanavond verwachten politiechefs dat er weer rellen komen vanuit rechts-radicale hoek. Volgens de BBC gaan zij ervan uit dat dat op zo'n honderd plekken in Engeland en Wales zal gebeuren. De protesten richten zich naar verwachting vooral op immigratiecentra en advocatenkantoren. Ook worden zo'n dertig tegenprotesten verwacht.

De onrust begon een week geleden, na de steekpartij tijdens een dansles in de stad Southport. Een 17-jarige jongen viel daar kinderen aan met een mes, drie jonge meisjes overleefden dat niet. Ook twee volwassenen raakten gewond.

Op basis van desinformatie dat een islamitische bootvluchteling de dader was, viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. In de dagen die volgden, verspreidde de onrust zich naar verschillende Britse steden.

'Hevigste rellen in jaren'

Betogers, onder wie rechts-radicale en rechtsextremistische groepen, gingen de straat op om de confrontatie aan te gaan met de politie en tegendemonstranten. Ook vielen ze moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers aan. Britse media spreken van de hevigste rellen in het Verenigd Koninkrijk in jaren.

Ondertussen staan er 6000 agenten klaar voor het geval het vanavond weer uit de hand loopt.