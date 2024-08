Moeder en kind uit Urk overleefden instorten hotel dankzij omvallende deur

In Urk is al snel duidelijk dat het gaat om een gezin uit die plaats. De vrouw werkt bij een lokale krant als redacteur en de krant wordt goed op de hoogte gehouden van de situatie. Ook de gemeente wordt geïnformeerd en heeft contact met de familie. "We leven erg mee en we bidden voor de familie van iedereen die eronder terecht is gekomen", laat de gemeente weten aan de regionale Omroep Flevoland.

Een duidelijke oorzaak voor het instorten is er nog niet. Wat wel bekend is, is dat er gisteren nog bouwwerkzaamheden waren. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de werkzaamheden en het instorten. Het gebouw, dat dateert uit de 17de eeuw, kreeg er in de jaren tachtig twee verdiepingen bij, ondersteund door een betonnen plafond.

Delen van dat plafond liggen met andere brokstukken rond het ingestorte gebouw, is te zien op foto's. Het ooit zo pittoreske en typisch Duitse pand ligt behoorlijk in puin. In de tussentijd doen de hulpdiensten er alles aan om de laatste twee van de veertien mensen die in het pand zaten, te redden. Dat gaat moeizaam vanwege instortingsgevaar. "Maar alle energie gaat uit naar het redden van mensen", aldus een hulpverlener. De verwachting is dat het nog enkele uren kan duren.