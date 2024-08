Lichaam gevonden in de Rijn bij Arnhem, vermoedelijk verdronken asielzoeker

Bij een grootscheepse zoekactie in de Rijn bij Arnhem is vanmiddag een lichaam aangetroffen. Onderzoek moet nu uitwijzen of het gaat om een asielzoeker die gisteren bij het zwemmen vermist raakte.

De vondst van het lichaam werd vanmiddag bevestigd door de verschillende hulpdiensten die in Arnhem op zoek waren naar de vermiste man, meldt Omroep Gelderland.

Het COA biedt al geruime tijd onderdak aan enkele honderden asielzoekers op een boot die ligt aangemeerd aan de Nieuwe Kade in Arnhem. Gisteren ging een van hen samen met een groep andere asielzoekers naar een van de strandjes bij de rivier om te zwemmen.

Toen hij daarbij vermist raakte, werd direct een zoektocht opgezet. Het zoeken stopte toen de schemer inviel, maar vanochtend hervatte de politie de zoektocht met onder meer een duikteam en een sonarboot. Rijkswaterstaat legde de passerende scheepvaart een snelheidsbeperking op. Iets na het middaguur werd het lichaam gevonden.

Eerder verdronken

Enkele weken geleden verdronk ook al een bewoner van een van de opvangboten in de Rijn. Vorig jaar liet een minderjarige vluchteling het leven in de Rijkerswoerdse plassen. In 2022 kwam een asielzoeker niet meer boven na een duik in de Nederrijn bij Wageningen.

Het COA wijst alle asielzoekers die op de boot verblijven, op de gevaren van het water: "Iedereen die hier komt krijgt een uitgebreide instructie en wordt gewezen op de gevaren van het zwemmen in de Rijn", zegt een woordvoerder van het COA.

"Het probleem is dat veel asielzoekers de zwemkunst niet machtig zijn, vandaar dat ze extra risico lopen. Waar mogelijk proberen we ze zwemles te geven. Maar we sluiten de mensen niet op, ze zijn vrij om te gaan waar ze willen", aldus de woordvoerder. "Helaas zoeken mensen bij warme dagen toch het water op, zonder dat ze zich bewust zijn van de risico's."