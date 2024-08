Lavreysen begint individueel toernooi met wereldrecord, maar Australiër zit hem op de hielen

Later vandaag staan de volgende rondes van het individuele sprinttoernooi op het programma. Er zijn vandaag nog geen medailles te verdienen. De finales staan vrijdag op het programma.

Sterke Richardson

De Australiër Richardson bewees in de kwalificatie dat hij een geduchte concurrent van Lavreysen is in Parijs. Het duo treft elkaar vaak, waaronder in de Champions League. In 2023 won Lavreysen die competitie voor zijn Australische concurrent, maar in 2022 was Richardson hem de baas.

Ook Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) en Jack Carlin (Groot-Brittannië) zijn belangrijke uitdagers van de Nederlanders in de individuele sprintonderdelen.

Volgende ronde

In de kwalificatieronde was het zaak om bij de beste 24 renners te horen, wat geen probleem was voor de Nederlanders. Hoe beter de kwalificatie, hoe makkelijker de tegenstander in de één tegen één-sprint later vandaag.

Lavreysen neemt het in de volgende ronde op tegen de Duitser Maximilian Dorenbach. Hoogland rijdt tegen de Litouwer Vasilijus Lendel.