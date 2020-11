Warming-up: Zirkzee en Gakpo wel bij Jong Oranje • Ten Hag looft goede vriend Hake

Twee dagen voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Ajax heeft het er alle schijn van dat FC Utrecht trainer John van den Brom kwijtraakt aan het Belgische Racing Genk.

Beide clubs hebben al een akkoord bereikt over een afkoopsom. Genk en Van den Brom willen nu snel doorpakken en ook samen tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van het contract. Dus de grote vraag is: staat hij vrijdagochtend op het trainingsveld in Utrecht? De geluiden vanuit Utrecht zijn nu dat René Hake (trainer van Jong FC Utrecht) zondag tegen Ajax op de bank zal zitten.

Theo Janssen, die als speler een verleden heeft bij Genk, kan de aanstaande stap van Van den Brom van FC Utrecht naar de Belgen wel begrijpen.

"Ik heb John een bericht gestuurd dat Genk een hele mooie club is en dat hij, als het definitief rondkomt, moet genieten van zijn nieuwe avontuur. Zijn antwoord? Dat blijft tussen ons."

