Warming-up: Maradona in slaap gehouden • Ten Hag looft Hake • Schmidt likt wonden

PSV en trainer Roger Schmidt likken een dag na na de harde nederlaag in de Europa League hun wonden. Veel tijd is daarvoor overigens niet voor, want komende zondagavond wacht Willem II (20.00 uur).

"We zijn nog teleurgesteld, maar vanaf morgen gaat de knop om en kijken we naar Willem II. We waren voor rust al niet goed geconcentreerd. Dat bespraken we in de rust, maar in de tweede helft bleven we onnodige fouten maken", aldus Schmidt.

Schmidt ziet de komende periode weer veel spelers uitvliegen voor de interlands. "Ik denk dat ik de komende misschien met drie spelers train. Of ze zijn op pad met hun land of ze zijn herstellende van het coronavirus."

Schmidt vindt het overigens vreemd dat Cody Gakpo is geselecteerd voor Jong Oranje, aangezien de laatste coronatest van de aanvaller positief was. Ter vergelijking: de eveneens positief geteste Denzel Dumfries ontbreekt wel in de selectie van het Nederlands elftal.

"Cody is positief, maar ook positieve spelers worden opgeroepen, dat is dan eenmaal zo. Het is aan jullie om te beoordelen wat je daarvan vindt", hield Schmidt zich veelzeggend op de vlakte.