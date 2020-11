'Van den Brom tekent tot 2023' • 'Cillessen onzeker voor duel met Real'

De KNVB heeft met Bayern München en PSV overlegd of het selecteren van Joshua Zirkzee en Cody Gakpo voor Jong Oranje verantwoord is. Er was verbazing van onder anderen PSV-trainer Roger Schmidt waarom het nog altijd positief geteste tweetal op de lijst staat.

"Beide spelers hebben te maken (gehad) met het coronavirus. Omdat Jong Oranje pas op woensdag 11 november verzamelt in Zeist is er op dit moment voldoende perspectief om beide spelers in de definitieve selectie op te nemen", laat de KNVB weten.