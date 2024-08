Scheur in vloer supermarkt, winkels Heerhugowaard ontruimd

Een deel van een groot winkelcentrum in Heerhugowaard is ontruimd, nadat er een scheur in de vloer van de supermarkt was ontdekt. Onderzocht wordt of er gevaar is voor instorting.

"Het viel een medewerker van de supermarkt op dat er een verschil in de tegels zat. Er zat een scheur over de volle lengte van de supermarkt", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio bij NH. Toen de medewerkers daarna in de parkeergarage onder het winkelcentrum gingen kijken, ontdekten ze daar meerdere scheuren in het plafond.

Deel ontruimd

In winkelcentrum Middenwaard zitten meer dan 150 winkels. Op last van de brandweer is daarvan een deel ontruimd. Het gaat om de supermarkt, een Action-vestiging, een Bruna, een Intertoys en een aantal kleinere winkels. Die zitten allemaal aan dezelfde kant van het winkelcentrum. De parkeergarage onder de supermarkt is ook dicht.

"De andere gebouwen van het winkelcentrum staan los van dit gebouw, de winkels daar zijn wel gewoon open", zegt de woordvoerder.

Bouwkundigen onderzoeken samen met de aannemer in hoeverre de scheuren een gevaar voor de constructie van het gebouw vormen. Het is nog onduidelijk hoelang dat onderzoek gaat duren.