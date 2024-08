Doelman Room verlaat Vitesse en geeft noodlijdende club zo 'steuntje in de rug'

Eloy Room heeft zijn contract bij Vitesse laten ontbinden. De 35-jarige doelman doet dit naar eigen zeggen om de club te helpen.

Vitesse kreeg vorige week te horen dat het de proflicentie behoudt en begint het seizoen vrijdag in de eerste divisie, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. De kosten moeten worden teruggedrongen, waardoor er ook naar de salarishuishouding moet worden gekeken. De keeper, voorheen ook actief voor PSV, heeft hierdoor aangeboden zijn contract te laten ontbinden.

"Het zijn schitterende jaren geweest bij Vitesse. Ik heb hier een ontzettend fijne tijd gehad en ben erg blij met alles wat de club mij heeft gebracht. In deze vervelende periode was het een moeilijke beslissing om mijn contract te ontbinden, maar ik weet dat ik de club hiermee het meest help", zegt Room.

"Ik wil iedereen binnen en rondom de club ontzettend bedanken voor alles wat zij voor mij hebben betekend."

Steuntje in de rug

Room heeft bijna vijftig interlands gekeept voor Curaçao en veroverde met Columbus Crew de MLS Cup. In Amerikaanse dienst won hij ook de Save of the Year Award voor de beste redding van het jaar in 2020.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes heeft enkel goede woorden over voor de doelman. "Eloy is een clubman pur sang. Het is ontzettend jammer dat hij de club gaat verlaten. Het siert Eloy als persoon dat hij de club wil helpen en het is dan ook een mooi gebaar dat hij in deze periode de club een steuntje in de rug wil geven."