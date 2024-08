Atleet Foppen alsnog naar finale op 5.000m, ondanks val in slotmeters

"Het voelt ook lullig om doorgezet te worden omdat ik op mijn bek ben gegaan, ik doe het liever op eigen kracht. Maar ik vind dat ik een plek in de finale verdien door de manier waarop ik heb gelopen", zei Foppen direct na zijn optreden. Op dat moment had de jury hem nog niet aan het startveld van de finale toegevoegd.

'Was gebrand op revanche'

Foppen wilde de herinnering aan de vorige Spelen uitwissen. "Tokio was voor mij een drama, daar moest ik met een blessure uitstappen. Toen was ik ook goed in vorm en zat ik er goed bij."

"Ik was heel erg gebrand op revanche en denk dat ik op eigen kracht door was gegaan." Foppen krijgt nu alsnog een herkansing in de olympische finale, zaterdag om 19.50 uur.