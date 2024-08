Indiase worstelaar is paar gram te zwaar voor finale en staat met lege handen

De Indiase worstelaar Vinesh Phogat is gediskwalificeerd voor de finale op de Olympische Spelen omdat ze bij het laatste weegmoment een paar gram te zwaar was.

Phogat vocht haar toernooi in de klasse tot 50 kilogram vrije stijl. Ze zou strijden om het goud en bij een nederlaag het zilver krijgen, maar door de diskwalificatie ontvangt ze nu helemaal geen medaille.

"Met spijt moeten we meedelen dat Vinesh Phogat is gediskwalificeerd voor de finale van het vrouwenworstelen", staat in een verklaring van de Indiase delegatie. "Ondanks de inspanningen van het team woog ze een paar gram te veel."

Phogat zou vanavond in de finale vechten tegen Sarah Hildebrandt. De Amerikaanse neemt het nu op tegen de Cubaanse Yusneylis Guzman Lopez, die in de halve finales met 5-0 van de Indiase had verloren.