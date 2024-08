Visser naar halve finales op 100m horden, Tjin-A-Lim en Clarke naar herkansingen

Alleen regerend olympisch kampioen Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico en de Nigeriaanse Tobi Amusan (wereldkampioen in 2022) waren sneller dan Visser in de series. De Nederlandse werd drie jaar geleden vijfde in de olympische finale in Tokio.

Tjin-A-Lim, die een persoonlijk record van 12,66 heeft, werd zevende in haar serie in een tijd van 12,98. Via de herkansingen maakt zij nog kans op een plek in de halve finales.

Bekijk hieronder de race en de reactie van Tjin-A-Lim: